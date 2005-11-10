Alvini e il Triplete col suo Tuttocuoio: "Mourinho mi disse: 'Nel 2010 abbiamo vinto assieme'"TMW
Giacomo Iacobellis
Massimiliano Alvini, durante il suo lungo intervento sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha svelato anche un curioso retroscena su José Mourinho e il Triplete... del suo Tuttocuoio nel 2010. Di seguito le dichiarazioni in merito del tecnico del Frosinone.
Il Triplete di Mourinho e... Alvini
Nel 2010 non c'è stato solo il Triplete dell'Inter, ma anche del Tuttocuoio.
"Sì, sì. Un gruppo di amici tira su una squadra dalla Prima Categoria. Poi dalla Promozione siamo arrivati in Lega Pro nel giro di 7 anni. Nel 2010 vincemmo campionato, Coppa toscana e Coppa Italia dilettanti. Al successivo incontro con l'Inter di Mourinho dopo qualche tempo, mi dicono prima dell'amichevole: 'Mourinho ti aspetta in panchina'. E lui mi dice: 'Complimenti Massimiliano, nel 2010 abbiamo vinto assieme"".