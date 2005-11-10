I talenti della Serie B: i giocatori dell'Empoli che possono arrivare in Serie A

I giovani dell'Empoli da seguire in prospettiva Serie A sono cinque: Edoardo Biondini, centrocampista classe 2009, Bogdan Popov, punta centrale classe 2007, Matteo Egan, esterno destro classe 2007, Jacopo Seghetti, portiere classe 2005, e Stiven Shpendi, punta centrale classe 2003. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei cinque talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Edoardo Biondini

Nato il: 1 gennaio 2009

Luogo di nascita: Grutti di Gualdo Cattaneo (Perugia)

Ruolo: centrocampista

Partite disputate in stagione: 5 (4 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Dopo due anni da protagonista con l'Under17 azzurra in estate il ragazzo umbro è stato aggregato in Prima Squadra. Nonostante la giovanissima età si è meritato un ruolo importante grazie ad una maturità tattica superiore alla media. Non a caso in estate il Torino ci ha provato fino all'ultimo a portarlo alla corte di Ignazio Abate. Centrocampista ancora tutto da scoprire, ma le potenzialità sembrano davvero illimitate.

Bogdan Popov

Nato il: 4 aprile 2007

Luogo di nascita: Nizhyn (Ucraina)

Ruolo: punta centrale

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Gol realizzati: 1 in Serie B.

Profilo - Arrivato sedicenne in Italia direttamente dal suo paese natio il centravanti da oltre 193 cm ha subito dimostrato di poter bruciare le tappe. Tanto che lo scorso anno, alla prima stagione in Prima squadra, ha messo subito a referto 5 gol. Quest'anno è stato utilizzato sia da vice Shpendi che da partner dell'albanese nel 3-5-2 proposto dagli azzurri. Forte nel gioco aereo ha un destro educato ma ancora migliorabile. In Primavera non ha disdegnato anche le marcature in tap-in.

Matteo Egan

Nato il: 19 novembre 2007

Luogo di nascita: Pisa

Ruolo: esterno destro

Partite disputate in stagione: 5 (4 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - È alla sua prima stagione in Prima squadra e secondo le medie voto di TMW è il migliore di tutta la compagine azzurra. Esterno destro di centrocampo molto dinamico riesce a far sentire la sua presenza in entrambe le fasi. Buone anche le doti in sovrapposizione. In prospettiva futura potrebbe fare anche il terzino in una difesa a quattro.

Jacopo Seghetti

Nato il: 17 febbraio 2005

Luogo di nascita: San Miniato (Pisa)

Ruolo: portiere

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Se alla prima esperienza lontano dalle giovanili dell'Empoli riesci a conquistare il cuore dei tifosi del Livorno nonostante tu sia nato nella provincia di Pisa vuol dire che di personalità e talento ne hai da vendere. Si può riassumere così il percorso recente del portiere azzurro. Dotato di una struttura fisica importante, ma non eccessiva (189 cm di altezza) il numero 12 dell'Empoli ha mostrato reattività fra i pali e una buona propensione nelle uscite.

Stiven Shpendi

Nato il: 19 maggio 2003

Luogo di nascita: Ancona

Nazionalità: Albania

Ruolo: punta centrale

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Gol realizzati: 1 in Serie B

Profilo - Se il gemello Cristian è oggi il capocannoniere della Serie B, Stiven è stato, invece, il primo dei due ad esplodere. Nella stagione 2022/2023 con 12 gol a Cesena si è conquistato la chiamata dell'Empoli in Serie A. Il salto, però, è stato probabilmente troppo alto da affrontare e le difficoltà non sono mancate. Il prestito alla Carrarese e la stagione scorsa, chiusa con 15 gol, hanno dimostrato che il giocatore si è pienamente calato nel torneo cadetto. Rispetto al gemello bianconero il numero 11 dei toscani ha dimostrato una maggiore duttilità tattica: oltre al centravanti può all'occorrenza essere impiegato anche come esterno o seconda punta.