Francia, Da Cunha fa mea culpa per l'errore con l'Italia: "Mi è mancata concentrazione"

Lucas Da Cunha è tornato sull’azione che ha portato al pareggio dell’Italia contro la Francia. Il centrocampista francese è stato coinvolto nella rete realizzata da Alessandro Bastoni al 68’ della sfida di Nations League disputata venerdì allo Stade de France, terminata 1-1. A distanza di qualche giorno, il classe 2001 ha analizzato l’episodio con grande onestà, riconoscendo di non aver gestito nel modo corretto la situazione.

Da Cunha fa mea culpa: "Mi è mancata la concentrazione"

Intervenuto davanti alle telecamere di TF1, Da Cunha ha spiegato cosa, secondo lui, non ha funzionato nell’azione che ha permesso agli Azzurri di trovare il gol del pari: "Mi è mancata la concentrazione", ha ammesso il centrocampista del Como che ha poi ricostruito il momento, spiegando di non aver letto correttamente ciò che stava accadendo intorno a lui: "Quando arrivi in quella zona, devi assimilare le informazioni. In questo caso, sono andato ad aiutare Rabiot e non ho assimilato le informazioni", ha spiegato. Poi il racconto prosegue: "Sono stato colpito direttamente. Dopo, è successo tutto troppo in fretta, non abbiamo avuto il tempo di fare nulla. Sono deluso di aver perso quel pallone".

Zidane aveva già archiviato l'errore

Nulla di preoccupante comunque, con Zinedine Zidane che aveva archiviato l'errore del giocatore già nella conferenza stampa post partita: "Preferisco concentrarmi su tutto il resto. La sua perdita di possesso palla fa parte del gioco, non è la cosa più importante. Questo giocatore mi piace molto, ha molta personalità".