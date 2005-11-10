Sempre più compromessa la posizione di Espinal. La Casertana valuta due nomi per il post

Potrebbe non bastare un attuale quinto posto nel Girone C di Serie C con 12 punti raccolti in otto gare giocate, perché la sconfitta di ieri contro la Cavese rischia di lasciare strascichi più grossi del previso: la Casertana, infatti, sta valutando la posizione dell'allenatore Vinicio Espinal, che sarebbe vicinissimo all'esonero.

Un fulmine a ciel sereno, con già due nomi per il post.

Già nella serata di ieri, dunque nel post partita, si sono rincorsi rumors sulla panchina traballante dell'ex Giana Erminio, comunque intervenuto in conferenza stampa ma laconico circa il suo futuro. Ecco però che oggi spuntano i primi nomi per il post, perché la posizione del trainer sembra davvero compromessa. In caso si arrivasse al ribaltone, il primo nome al vaglio è quello di Valerio Bertotto, mentre più sullo sfondo compare Raffaele Biancolino, che fino allo scorso anno era in B con l'Avellino. Saranno dunque ore piuttosto calde, con possibili novità già in serata.

Le parole di Espinal sul suo futuro.

Come detto, nel post gara di ieri, il tecnico ha parlato anche del suo futuro, senza però sbilanciarsi. Ecco quanto dichiarato: "Progetto fallito? Questo non lo stabilisco io, è la società che decide e se crede ancora nel sottoscritto oppure no". Vedremo dunque quel che accadrà.