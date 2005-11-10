Salta un'altra panchina nel Girone B di Serie C. Il Gubbio esonera Di Carlo e il suo staff

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Salta un'altra panchina nel Girone B di Serie C. Il Gubbio esonera Di Carlo e il suo staffUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 14:42Serie C
autore Claudia Marrone
04.10.2026 14:42Serie C
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Gubbio fa sapere "di aver sollevato dall’incarico di Allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Domenico Di Carlo e, contestualmente, l’allenatore in seconda Sig. Davide Mezzanotti e il match analyst Sig. Gaspare Mazarese ad ognuno dei quali rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità durante la loro permanenza in rossoblù.
Il club desidera augurare a tutti loro le migliori fortune personali e professionali".
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