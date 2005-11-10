Casertana verso la rivoluzione. Biancolino in pole per la panchina, ma occhio a Stellone

Proprio poco fa, abbiamo parlato di una Casertana ormai prossima al ribaltone in panchina, con la posizione di Vinicio Espinal sempre più compromessa; adesso, emergono ulteriori novità circa la questione. No, l'allarme non è rientrato, anzi, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è spuntato un terzo profilo in lizza per l'eventuale post, che risponde al nome di Roberto Stellone, nelle scorse settimane accostato alla Vis Pesaro; tra le parti, ci sarebbe stato un incontro.

Attenzione però. Sempre come raccolto dalla nostra redazione, in pole ci sarebbe però Raffaele Biancolino, tra i nomi già emersi quest'oggi. Non resta quindi che attendere.