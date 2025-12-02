Cassano: "Allegri è furbo, ma non ha meriti. Milan fatiscente, se Berlusconi fosse vivo..."

Antonio Cassano torna a sparare a zero su Massimiliano Allegri e sul suo Milan. Durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, dopo aver discusso con Nicola Ventola sul campionato dei rossoneri, l’ex Pibe de Bari ha detto la sua: “Io mi innervosisco, perché poi mi tocca insultarlo. Io lati positivi in Allegri ne vedo zero: mi direte che è primo in classifica, ma ho sempre detto che puoi anche vincere lo scudetto e non me ne frega niente. Esclusa la partita con l’Udinese, sta facendo delle partite di merda: con l’Inter e i primi 60’ con la Lazio sono robe da vergognarsi.

Se la buonanima di Berlusconi fosse in vita, mi piacerebbe parlare con lui, che ha sempre apprezzato l’estetica. Tutti dicono che Allegri ha creato un gruppo: può impallinare gli altri, perché è furbo, ma si sta prendendo meriti che non ha. Ricordo cosa si diceva con Fonseca e Conceiçao: diamo tempo al tempo, io dico che faticherà ad arrivare nelle prime quattro. Si sta prendendo i meriti dei 4-5 gol di Leao, che l’altro giorno è stato scandaloso: quella non è un’azione preparata, ma casuale.

Io l’unica cosa reale che posso dire del Milan è che è primo in classifica. Meritato? No. Giocando bene? No. Quest’anno ha 4-5 punti in più grazie al portiere: se Maignan non fa quelle parate, vediamo. Però arriveranno tempi bui e voglio vedere. La sua bravura sarà, tramite i suoi amici giornalisti, parlare dei problemi di organico. Lui va sull’onda. Ricordatevi cosa dicevo di Mourinho, che era bollito e sarebbe caduto nel dimenticatoio: accadrà anche con Allegri. Non posso pensare che nel 2025 il Milan, la squadra che in Italia ha fatto divertire di più, fa un calcio fatiscente per il suo allenatore. L'altro giorno ero allo stadio con i miei figli: 5-4-1, 6-3-1, ma che roba è? Io mi vergognerei. Davanti a Modric mi tolgo il cappello, ma oggi è il miglior incontrista della Serie A. Sta facendo sembrare bravi Pavlovic e Tomori, ma perché li mette tutti davanti al portiere".