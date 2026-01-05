Castellanos lascia la Lazio e la Serie A dopo due anni e mezzo. I suoi numeri in Italia

Nelle scorse ore il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Valentin Castellanos (27 anni). L'attaccante argentino classe 1998 lascia dunque la Lazio e la Serie A a distanza di due anni e mezzo dal momento in cui ha fatto il suo approdo nella sponda biancoceleste della Capitale e nel palcoscenico del massimo campionato italiano.

Acquistato nell'estate del 2023 a titolo definitivo dal New York City per 18,6 milioni di euro e rivenduto adesso al West Ham per 29, il rendimento nei due anni e mezzo di Lazio di Castellanos non racconta di un vizio del gol da bomber puro. Sono state infatti 98 le presenze in biancoceleste della punta argentina, condite da 22 gol. Restringendo il cerchio solo alla Serie A, il contributo di Castellanos sotto porta migliora un po', con 16 gol messi a segno in 75 apparizioni.

Un'abilità riconosciuta da molti a Castellanos risiede nella capacità di far giocare bene i compagni di reparto. E questo sicuramente ha permesso a qualcun altro di poter brillare di maggior luce, a fianco a lui. I risultati di squadra della Lazio negli anni con Castellanos però non restituiscono questo tipo di immagine: 7° posto nella stagione 2023/24, medesimo piazzamento in quella successiva, nell'annata attuale Castellanos ha lasciato invece la Lazio alla 9^ posizione della graduatoria.