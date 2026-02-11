Castro letale, Skorupski annulla Maldini: il Bologna conduce 1-0 sulla Lazio all'intervallo

Il Bologna chiude in vantaggio il primo tempo dei quarti di Coppa Italia: 1-0 ai danni della Lazio, firmato da Santiago Castro al 30'.

Il Toto buca la porta

Una prima fase di studio e proposte in verticale da parte di Bologna e Lazio, riunite sul campo del Dall’Ara per disputare i quarti di finale di Coppa Italia. Sono stati i padroni di casa perlopiù a presentarsi attivamente dalle parti di Provedel, una volta con il tiro telefonato di Castro e poi con parata clamorosa del portiere biancoceleste su Cambiaghi, a sbattere sulla traversa in seconda battuta. L’arbitro Chiffi però in quest’ultima occasione ha fermato tutto per fallo precedente del 9 rossoblù, tuttavia punto di rottura degli equilibri tra le formazioni. Proprio su calcio d’angolo col contagiri di Moro, Castro si è smarcato puntualmente per spingere in porta e di testa l’1-0 allo scoccare del 30’.

Maldini stoppato, la Lazio resta sotto

Una doccia fredda per la Lazio, punita ancora una volta in stagione su calcio da fermo per le lacune presentate dalla difesa a zona. Daniel Maldini ha tentato di dare la scossa all’improvviso con uno schema ben disegnato da Pedro per il figlio d’arte. In coordinazione impeccabile, l’ex Atalanta ha lasciato partire una girata sul primo palo, con Skorupski a sbarrare la porta. Niente da fare per i biancocelesti, rispediti negli spogliatoi sotto di un gol da un buon Bologna.