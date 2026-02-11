L'Avellino cade contro il Frosinone. Ma dal club irpino non ci saranno dichiarazioni post gara

Pesante sconfitta quella patita tra le mura amiche dello stadio 'Partenio-Adriano Lombardi' dall'Avellino, caduto per 1-3 contro il Frosinone, comunque seconda forza del campionato di Serie B; dopo Monza, quindi, gli irpini cadono contro un'altra big del campionato, in quello che è stato il turno infrasettimanale conclusosi proprio questa sera (CLICCA QUI per il punto della situazione sulla 26ª giornata del torneo cadetto) dopo i primi confronti che si sono invece giocati nella giornata di ieri.

Al netto di ciò, però, è il sito tuttoavellino.it a far sapere che in casa biancoverde è stato indetto un silenzio stampa almeno per la serata odierna, e nessuno commenterà la sconfitta subita dalla compagine guidata dal tecnico Raffaele Biancolino. Che, come noto, da diversi mesi non sta neppure più tenendo conferenze pre partita.

Ma non finisce qui. Come abbiamo anticipato proprio poco fa, la panchina del trainer è a rischio, e lo gara contro il Pescara, in programma domenica sera alle ore 19:30, dirà molto sulla sua situazione.