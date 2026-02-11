TMW
Avellino, a rischio la panchina di Biancolino: il tecnico si gioca tutto contro il Pescara
Un pesante ko quello subito questa sera dall'Avellino, caduto tra le mura amiche contro il Frosinone, che si è imposto 1-3 sulla compagine irpina. Ed ecco quindi che, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la panchina di Raffaele Biancolino è in bilico. Il trainer biancoverde si giocherà la riconferma nella prossima partita casalinga contro il Pescara, uno scontro diretto assolutamente determinante. Nel frattempo la società è in silenzio stampa.
