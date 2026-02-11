Il Bari non va oltre il pari con lo Spezia. Longo: "Serve un pizzico di spregiudicatezza in più"

Uno 0-0 che non serve né allo Spezia né al Bari, quello maturato nel confronto del 'San Nicola', che è stato così commentato dal tecnico biancorosso Moreno Longo nel post gara, davanti ai microfoni di RadioBari: "La partita è stata approcciata nella maniera corretta - riporta tuttobari.com -, abbiamo avuto almeno tre o quattro occasioni importanti da concretizzare. E il gol è quello che sposta tutto. In questo momento devo concentrarmi sulla produttività. Oggi quello che mi interessava era proprio questo: avere il coraggio, osare, la voglia di avere un pizzico di spregiudicatezza. Ho visto qualche calciatore crescere, ho visto del materiale diverso su cui puntare da qui alla fine".

Aggiunge quindi: "Dobbiamo resettare e prepararci subito per la prossima perché non c’è tempo per pensare ad altro”.

Se non magari ai giocatori usciti anzitempo o a chi non è stato proprio del match: “Verreth è uscito per un problema all'adduttore, ha sentito fastidio e ha chiesto il cambio, mentre per Traorè era solo una questione di stanchezza, non aveva i 90 minuti nella gambe. Dickmann? Ha avuto un problema al ginocchio stamattina, dovrebbe essere una cosa abbastanza gestibile".