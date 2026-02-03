Bologna, Castro: "Meno pressione senza Immobile? No, ci trasmetteva esperienza"

Santiago Castro, attaccante del Bologna, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Milan: "Sappiamo che non vinciamo da tanto in casa, dobbiamo tornare a essere quella squadra. Stiamo lavorando, stasera sarà difficile perché affrontiamo il Milan e non possiamo dargli una mezza palla. Io ho fatto tanti gol fuori, speriamo che stasera vada tutto bene".

La partenza di Immobile toglie un po' di pressione?

"No, pressione no. Lui ha sempre parlato con me e Dallinga, trasmettendoci la sua esperienza: sono stati sei mesi belli. Adesso vogliamo il bene per lui e anche per noi".