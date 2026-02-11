Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi spiego"

Roberto Boninsegna è stato recentemente raggiunto a quota 171 gol da Lautaro Martinez nella classifica dei marcatori all-time della storia dell'Inter, ma lui non ci sta. Al Corriere dello Sport infatti rivendica di non essere stato ancora raggiunto: "Per Lautaro è una buona notizia perché avrà un incentivo in più per continuare a segnare... Per quanto mi riguarda avevo l’impressione, in effetti, che qualcosa non tornasse nel computo dei gol".

Scendendo poi nel dettagli spiega che due reti che fece contro la Roma e una contro il Crystal Palace nel trofeo Picchi non gli sono state conteggiate, ma lo stesso vale per la doppietta del '72 contro i giallorossi, cancellata dall'invasione di campo all'89' e dal successivo 3-0 a tavolino e per il gol su punizione nel '74 contro il Cesena, trasformato "truccando la moviola come venne poi assodato" in autorete di Ceccarelli.

Bonimba sottolinea come avrebbe così vinto la classifica cannonieri ai danni di Chinaglia, ma ciò non è stato reso possibile, visto che era l'anno dello Scudetto della Lazio: "Sull’almanacco Panini la mia foto venne sostituita all’ultimo momento da quella di Chinaglia. Una vergogna, ma allora queste cose accadevano. Ecco perché mi permetto di sorridere oggi, per fortuna, al pensiero di quei tre gol in più che Lautaro sarà costretto a segnare per raggiungermi sul podio".