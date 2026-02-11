Coppa Italia, il tabellone e tutte le indicazioni in vista delle semifinali

Con la sfida fra Bologna e Lazio vinta dai biancocelesti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti, vanno in archivio i quarti di finale di Coppa Italia. E così dopo i successi dell'Atalanta sulla Juventus, dell'Inter sul Torino e del Como sul Napoli, ecco che va a disegnarsi il tabellone delle semifinali della competizione.

La prima sfida sarà quella fra e Atalanta e Lazio, quindi Inter-Como. Entrambe le gare di andata si giocheranno nella settimana di mercoledì 4 marzo, con ritorni nella settimana di mercoledì 22 aprile. Le date e gli orari precisi delle sfide saranno comunicati solo in seguito dalla Lega Serie A. Ricordiamo, inoltre, che a differenza del resto della competizione le semifinali prevedono la possibilità di arrivare ai tempi supplementari e, quindi, ai calci di rigore. Finale prevista come da consuetudine allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 maggio.

Martedì 3 e Mercoledì 4 marzo

Atalanta-Lazio

Como-Inter

Martedì 21 e Mercoledì 22 aprile

Lazio-Atalanta

Inter-Como