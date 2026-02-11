Castro da attaccante vero, bruciato Gila: il Bologna passa avanti, 1-0 alla Lazio
Il Bologna impiega mezz'ora per bucare la Lazio. Ci pensa Santiago Castro dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo, con battuta precisa a pescare l'attaccante argentino perso da Gila e pronto a spingere in porta l'1-0. Dall'Ara che scoppia di gioia, un sollievo dalle parti dei rossoblù, mentre i biancocelesti incassano l'ennesima rete su calcio da fermo.
