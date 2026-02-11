Orsolini tradisce su rigore: Bologna out, la Lazio raggiunge la semifinale di Coppa Italia

La Lazio vola dritta in semifinale di Coppa Italia dopo aver trionfato ai calci di rigore con una percentuale del 100% dal dischetto, eliminato il Bologna: fatali gli errori di Ferguson e Orsolini al Dall'Ara. Ora l'Atalanta attende i biancocelesti al varco nel doppio confronto.

Castro sentenza in area

Castro centravanti con Orsolini-Odgaard-Cambiaghi a gravitargli attorno, Daniel Maldini insieme a Isaksen e Pedro a completare il tridente. Queste le scelte offensive di Bologna e Lazio al Dall’Ara, per giocarsi il primo tempo dei quarti di finale di Coppa Italia. Una frazione iniziata con una fase di studio e accesa dalle fiammate verticali dei padroni di casa. Dopo un primo tentativo di Castro e un miracolo di Provedel su Cambiaghi (con tanto di traversa colpita dal rossoblù, seppur ad azione ferma per un fallo rilevato dall'arbitro Chiffi), la rete della porta della Lazio ha vibrato al 30’: corner perfetto di Moro e colpo di testa vincente del Toto Castro in anticipo di testa per l’1-0. La reazione laziale è stata affidata ad un’improvvisa combinazione su schema tra Pedro e Daniel Maldini, la cui splendida girata di prima intenzione ha trovato però la pronta risposta di Skorupski. Bravo a blindare il vantaggio dei rossoblù prima del rientro negli spogliatoi.

Noslin equalizer, ancora i calci di rigore

Con in palio la semifinale della Coppa contro l’Atalanta, la Lazio ha riaperto con fare infuocato la ripresa, punendo le disattenzioni del Bologna su lancio lungo: Dele-Bashiru abile a trovare Noslin smarcato, la zampata dell’olandese a due passi dalla porta a riportare il match in parità. In balia di un paio di tentativi della banda di Italiano, con sostituzioni ambo i lati, il gioco ne ha risentito finché una rasoiata dalla distanza di Cataldi. La partita si è contratta, a lasciar prevalere i calcoli dei calci di rigore incombenti. Sono bastati sette tentativi complessivi, con 4 centri su 4 da parte degli specialisti di Maurizio Sarri (Tavares, Dia, Marusic, Taylor) a valicare Skorupski e a far rammaricare i rossoblù: Ferguson e Orsolini i "traditori" dal dischetto, ufficiale l'approdo della Lazio in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Eliminati invece i campioni in carica del Bologna.