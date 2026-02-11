Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari Novara

Smaltire le fatiche del weekend, è tornata immediatamente in campo la Serie C, con la 26ª giornata che si sta giocando in turno infrasettimanale. I tre gironi sono stati suddivisi in tre giorni, a partire appunto da ieri fino poi a domani, e questa sera andrà in scena il Girone A.

Prime quattro gare che hanno preso il via alle 18:00, e son quindi da poco terminate, con la Triestina che non riesce a trovare continuità di risultati dopo la vittoria sull'Inter U23 perché cade 4-0 contro il Renate; rimanendo nella zona bassa della graduatoria, occupata dagli alabardati, prezioso successo della Pergolettese sul campo della Dolomiti Bellunesi, mentre non vanno oltre il pari, con il punteggio di 2-2, Novare e AlbinoLeffe. Pari, però a reti bianche, tra Alcione Milano e Ospitaletto Franciacorta.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0

Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 1-2

24' Corti (P), 49' Olonisakin (D), 59' Tremolada (P)

Novara - Albinoleffe 2-2

10' [rig.] Lombardi (A), 56' [aut.] Baldi (A), 73' Boseggia (N), 81' Parlati (A)

Renate - Triestina 4-0

8' e 57' Anelli, 47' Calì, 81' Ekuban

Mercoledì 11 febbraio

Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Trento

Ore 20.30 – Giana Erminio - Lecco

Ore 20.30 – Inter U23 - Lumezzane

Ore 20.30 – Pro Patria - Cittadella

Ore 20.30 – Pro Vercelli - L.R. Vicenza

Ore 20.30 – Union Brescia - Virtus Verona

Classifica: Vicenza 63, Union Brescia 47, Lecco 45, Renate 42*, Alcione Milano 40*, Cittadella 39, Inter U23 38, Trento 38, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30*, Dolomiti Bellunesi 29*, Novara 29*, Ospitaletto 28*, Pergolettese 23*, Virtus Verona 19, Pro Patria 13, Triestina 4*

N.B. - * una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Giovedì 12 febbraio

Ore 18.00 – Forlì - Pontedera

Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra

Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese

Ore 20.30 – Ascoli - Torres

Ore 20.30 – Campobasso - Livorno

Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)

Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro

Ore 20.30 – Pianese - Perugia

Ore 20.30 – Ternana - Ravenna

Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Cavese - Monopoli 1-0

24' Fusco

Sorrento - Giugliano 1-0

31' Crecco

Team Altamura - Latina 1-0

61' [aut.] Pace

Trapani - Benevento 0-5

17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani

Atalanta U23 - Potenza 2-2

45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)

Casertana - Crotone 2-2

12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)

Catania - Audace Cerignola 0-0

Cosenza - Siracusa 1-0

81' Emmausso

Foggia - Picerno 1-2

16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)

Salernitana - Casarano 3-0

10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva