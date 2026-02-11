Coppa Italia, Lazio e Bologna si annullano: l'1-1 non basta, si decide tutto ai calci di rigore
TUTTO mercato WEB
Dopo Napoli-Como, anche l'ultimo quarto di Coppa Italia si deciderà ai calci di rigore. La Lazio ha riacciuffato il Bologna al rientro dagli spogliatoi con la zampata di Noslin, per negare la gioia a Castro: i tempi regolamentari terminano 1-1, così entrambe le squadre dovranno affrontarsi in attimi di tensione da terno al lotto dagli undici metri. Solamente così si deciderà chi sfiderà l'Atalanta in semifinale.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile