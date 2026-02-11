Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta

Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul CittaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 22:29Serie C
Claudia Marrone

Neppure il tempo di rifiatare dal weekend, che la Serie C, è tornata in campo con la 26ª giornata che si sta giocando in turno infrasettimanale. I tre gironi sono stati suddivisi in tre giorni, a partire appunto da ieri fino poi a domani, e questa sera è stata la volta del Girone A.

Sei i confronti che si sono giocati alle ore 20.30, e che, a sorpresa, hanno visto cadere il Cittadella sul campo della Pro Patria, che inguaia e non poco la Triestina; nella parte bassa cade la Virtus Verona per mano dell'Union Brescia, che non accorcia però dal Vicenza, che batte la Pro Vercelli e si conferma sempre più in vetta e irraggiungibile. Bene anche il Lecco sul campo della Giana Erminio, e bene anche il Trento che batte l'Arzignano. Unico pareggio, quello tra Inter U23 e Lumezzane.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0
Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 1-2
24' Corti (P), 49' Olonisakin (D), 59' Tremolada (P)
Novara - Albinoleffe 2-2
10' [rig.] Lombardi (A), 56' [aut.] Baldi (A), 73' Boseggia (N), 81' Parlati (A)
Renate - Triestina 4-0
8' e 57' Anelli, 47' Calì, 81' Ekuban
Arzignano Valchiampo - Trento 0-2
87' Ebone, 90'+5 Capone
Giana Erminio - Lecco 0-1
42' Pellegrino
Inter U23 - Lumezzane 0-0
Pro Patria - Cittadella 1-0
49' King
Pro Vercelli - Vicenza 1-2
74' Zonta (V), 76' Akpa Akpro (P), 86' Rauti (V)
Union Brescia - Virtus Verona 3-1
11' Sorensen (U), 20' e 32' Crespi (U), 76' Patanè (V)

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.00 – Forlì - Pontedera
Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra
Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ascoli - Torres
Ore 20.30 – Campobasso - Livorno
Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)
Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro
Ore 20.30 – Pianese - Perugia
Ore 20.30 – Ternana - Ravenna
Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Monopoli 1-0
24' Fusco
Sorrento - Giugliano 1-0
31' Crecco
Team Altamura - Latina 1-0
61' [aut.] Pace
Trapani - Benevento 0-5
17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani
Atalanta U23 - Potenza 2-2
45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)
Casertana - Crotone 2-2
12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)
Catania - Audace Cerignola 0-0
Cosenza - Siracusa 1-0
81' Emmausso
Foggia - Picerno 1-2
16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)
Salernitana - Casarano 3-0
10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi... Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi match
Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari... Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari Novara
Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45' sorridono Pergolettese, Renate e AlbinoLeffe... Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45' sorridono Pergolettese, Renate e AlbinoLeffe
Altre notizie Serie C
Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto... Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi" Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi"
Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi... Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi match
Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi... Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"
Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari... Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari Novara
Episodi di razzismo in Casertana-Crotone? Il club calabrese: "Solo un fraintendimento"... Episodi di razzismo in Casertana-Crotone? Il club calabrese: "Solo un fraintendimento"
Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45' sorridono Pergolettese, Renate e AlbinoLeffe... Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45' sorridono Pergolettese, Renate e AlbinoLeffe
Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la... TMW RadioColavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. De Zerbi e Frank le new entry
4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
5 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, Pellegrino ha rinnovato il contratto. Il centravanti ha firmato fino al 2030
Immagine top news n.1 L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
Immagine top news n.2 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.3 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.5 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.6 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.7 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pellegrino ha tracciato la via. Ora il Parma vuole anche il rinnovo di Bernabé
Immagine news Serie A n.2 Pedro disperato in barella, trasportato in ospedale: la Lazio trema, le ultime sull'infortunio
Immagine news Serie A n.3 Tre minuti e la Lazio la riprende: Noslin appoggia in rete, Bologna ripreso 1-1
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Nani: "Davis fortissimo, stupito dalle poche richieste per lui. E' il nostro futuro"
Immagine news Serie A n.5 CDKo: l'Atalanta perde De Ketelaere. Sartori freddo sui rinnovi del Bologna: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.6 Piove sul bagnato in casa Lazio: Pedro mette male la caviglia ed è costretto al cambio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Südtirol, Castori: "Monza fuori categoria, ma l'occasione migliore l'abbiamo avuta noi"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Il punto va benissimo, ma a noi è mancata lucidità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino-Frosinone 1-3, le pagelle: malissimo Sgarbi, gol pesante per Calò
Immagine news Serie B n.4 Bari-Spezia 0-0, le pagelle: Cerofolini e Radunovic protagonisti
Immagine news Serie B n.5 Empoli-Juve Stabia 1-2, le pagelle: Leone cambia la partita, Lovato-gol non basta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 24ª giornata: il Frosinone centra di nuovo il 2° posto. Pareggiano Bari e Spezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi match
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari Novara
Immagine news Serie C n.6 Episodi di razzismo in Casertana-Crotone? Il club calabrese: "Solo un fraintendimento"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.5 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…