Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"

Lo stop di domenica scorsa deve essere solo un incidente di percorso, perché la Pianese è già pronta al riscatto, e carica per il match contro il Perugia che si giocherà domani sera, giovedì 12 febbraio, al Piancastagnaio: la gara sarà valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

E della stessa, ai canali ufficiali del club amiatino, ha così parlato il tecnico Alessandro Birindelli: "Al di là della sconfitta, il match di Arezzo ci ha dato consapevolezza: affrontavamo una squadra con un motore importante, con giocatori di grande qualità e intensità, ma la prestazione non è affatto mancata. Anche i dati ci hanno confermato le sensazioni che avevamo avuto e questo ci dà un segnale importante: il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. Ora entriamo in un periodo con partite ravvicinate e serviranno anche delle rotazioni: stiamo valutando come coinvolgere tutti, perché in questo momento la squadra ha raggiunto una buona condizione generale".

Sull'avversario: "Da quando è arrivato Giovanni Tedesco, il Perugia ha trovato solidità, compattezza e idee chiare. Con il mercato di gennaio la rosa è stata ulteriormente rinforzata, aumentando le soluzioni a disposizione del tecnico. È una squadra che va affrontata con grande attenzione: ha qualità, corsa e aggressività, gioca un calcio semplice ma diretto. Sta lottando per uscire dalle zone calde e verrà a Piancastagnaio con tutte le armi a disposizione. Noi dovremo essere pronti a tutto, senza perdere le nostre caratteristiche".