Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"

Sembrava ormai relegata al ruolo di terza in classifica nel Girone B di Serie C, ma un Ascoli mai domo ha riaperto i giochi per almeno il secondo posto, attualmente occupato dal Ravenna che dista però solo tre punti. Sostanzialmente, una gara. Ecco quindi che in quest'ottica il turno infrasettimanale è di vitale importanza, e vedrà i bianconeri impegnati contro la Torres, tra le mura amiche del 'Del Duca': l'appuntamento è fissato a domani, alle ore 20.30.

Come si legge sui canali ufficiali del club, queste le parole del tecnico bianconero Francesco Tomei: "È l'ennesima gara difficile di questo campionato, che sta dimostrando che non esistono partite semplici. I 20 punti in classifica non rispecchiano il valore della Torres, che, con la nuova guida tecnica, sta facendo molto bene: i sardi sono reduci da risultati importanti, al di là della sconfitta di domenica, ed è per questo che dovremo essere molto concentrati sui nostri compiti e obiettivi. In quest'ottica tutti i giocatori sono importanti perché ognuno ha caratteristiche che possono far svoltare la gara, quindi è fondamentale avere tutti a disposizione".

La rosa interamente a disposizione sarà fondamentale anche per gli impegni ravvicinati: "Tre gare in una settimana sono un dato oggettivo, fisiologicamente si fa fatica, forse non nella partita di domani, ma in quella successiva. Avremo situazioni da valutare, ma sono molto sereno, chi non sta giocando con continuità è pronto e si sta allenando bene”.