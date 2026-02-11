Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna-Lazio 1-1 (1-4 d.c.r), le pagelle: Noslin e Dele-Bashiru, via le critiche. Stona Orsolini

Bologna-Lazio 1-1 (1-4 d.c.r), le pagelle: Noslin e Dele-Bashiru, via le critiche. Stona OrsoliniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 23:18Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale: Bologna-Lazio 1-1 (1-4 d.c.r)

BOLOGNA (a cura di Paolo Lora Lamia)
Skorupski 6 - Poco impegnato, ma quando capitano dei pericoli risponde presente. Come sul tiro al volo di Maldini, nel finale del primo tempo. Nel corso della lotteria dei rigori, invece, gli avversari in maglia biancoceleste si rivelano letali.

Zortea 6 - Spinge sulla destra con giudizio nel primo tempo, risultando invece più intraprendente dopo l'intervallo.

Vitik 6,5 - Con Lucumì forma un tandem che protegge al meglio la porta felsinea. Tra le migliori esibizioni stagionali, può trovare più spazio da qui a fine anno.

Lucumì 6,5 - Rude nei duelli difensivi, lascia ben poco agli attaccanti avversari. Grande sostanza fino a quando resta in campo. Dall'80' Helland sv.

Miranda 5 - Qualche distrazione sul piano difensivo, in un match in cui si propone meno del solito. Il pareggio di Noslin arriva a chiusura di un'azione sviluppata dalla sua parte.

Moro 6,5 - Segue come un'ombra Rovella, contribuendo a rendere sterile il giro palla tanto caro a Sarri. L'1-0 arriva da un suo calcio d'angolo, battuto alla perfezione. Out per infortunio dopo un quarto d'ora della ripresa. Dal 61' Freuler 6 - Ultimo scorcio di gara da diga del centrocampo, che non effettua giocate di alta scuola ma si fa sentire.

Ferguson 4,5 - Come accaduto altre volte quest'anno, risulta il più negativo. Spicca in questo senso il suo mancato contenimento di Dele-Bashiru, che poi consente a Noslin di realizzare l'1-1. A completare la sua serataccia, anche l'errore dal dischetto.

Orsolini 5 - Non è ancora nella sua migliore versione. Prova in più circostanze a scatenare il suo mancino, ma senza avere l'effetto sperato. Fallisce anche dagli 11 metri.

Odgaard 6 - Galleggia tra la trequarti e la mediana, giocando principalmente in posizione più arretrata rispetto al solito. Garantisce una buona dose di quantità. Dal 70' Sohm 5,5 - Dovrebbe dare freschezza e magari più inserimenti, ma non ha un impatto rilevante sulla partita.

Cambiaghi 5,5 - Inizio con diverse fiammate partendo da sinistra, con le quali tiene in apprensione la retroguardia laziale. La sua pericolosità, però, si affievolisce con il trascorrere del match. Dal 70' Bernardeschi 5,5 - Nei finale, non trova il guizzo sperato da Italiano scegliendo di metterlo in campo.

Castro 7 - Nel momento più delicato della stagione, il bomber rossoblù si carica la squadra sulla spalle. Lotta anche nella sua metà campo come il più agguerrito dei mediani se serve, ma sa anche essere letale sotto porta come quando spedisce in rete di testa sugli sviluppi di corner di Moro. Purtroppo per i felsinei, una prova a tratti commovente non basta. Dall'80' Dallinga 6 - Non ha chance negli ultimi metri, ma quantomeno realizza il suo rigore.

Vincenzo Italiano 5,5 - Prosegue il momento no del suo Bologna. La sfida si mette subito bene, ma non arriva il 2-0 per la limitata lucidità dei suoi negli ultimi metri. Inoltre come spesso accade viene pagata a caro prezzo un'ingenuità difensiva. Ora resta l'Europa League, oltre ad una classifica da rendere più accettabile.

LAZIO (a cura di Yvonne Alessandro)
Provedel 6,5 - Troppo ravvicinato e poco tempo per reagire alla spizzata di testa du Castro, esce in presa alta per allontanare traversoni spietati di Orsolini. Per uno specialista come lui ai rigori abbassa la saracinesca su Ferguson, Orsolini non lo impegna nemmeno.

Marusic 6,5 - Un soldatino diligente nei primi minuti, ottimo il lancio per pescare lo scatto di Dele-Bashiru per l’azione del pari.

Gila 6,5 - Coperture e marcature preventive, l’unica macchia Castro che lo brucia di testa. Ma la restante gara è di assoluto livello, da totem della difesa.

Romagnoli 6,5 - Quieto vivere fino al termine della stagione dopo un gennaio turbolento. Arriva sempre in anticipo, le palle in cielo sono tutte sue.

Pellegrini 5 - Orsolini è un cliente scomodo, ma quello che lo fa più penare è il treno merci Zortea. Perde tutti e gli 8 duelli a terra, così come 10 possessi. Ed è tutto dire. Dall’80 Nuno Tavares s.v.

Dele-Bashiru 6,5 - Stava per scappare a campo aperto, la trattenuta di Ferguson resta da rivedere. Si cala nei panni di assist-man con un traversone dosato perfettamente per Noslin. E rasenta la perfezione in accuratezza su passaggio. Il primo sussulto stagionale, che sia l’inizio di una rinascita?

Rovella 6,5 - Recupero pesantissimo, Moro lo segue come un’ombra per oscurare le trame di gioco. Quella bussola di centrocampo che mancava terribilmente alla Lazio. Costretto a uscire per batterie usurate. Dal 61’ Cataldi 6 - Potenza del motore diversa, meno propositivo ma puntuale nello sporcare traccianti velenosi a ridosso dell’area.

Taylor 6 - Un maratoneta per tutti i chilometri di campo coperti su e giù. In fase di rifinitura deve migliorare il dosaggio dei suggerimenti.

Isaksen 6,5 - Reattivo e brioso sulle seconde palle e nei servizi in area, un incubo ad occhi aperti per Miranda. Deve gestirsi con il giallo pendente sulla testa, procura l’ammonizione di Miranda con un controllo e immediato scatto da velocista. Spende tutto quello che ha. Dall’81’ Cancellieri s.v. - Generoso, ma per nulla incisivo.

Maldini 6 - Terza apparizione da titolare di fila. Coordinazione impeccabile e girata esteticamente pregevole, peccato che Skorupski neghi il gol. Un paio di spunti in solitaria e poco altro, Sarri lo toglie per avere altro in cambio. Dal 62’ Dia 5,5 - Maltrattato da Lucumi, come rimbalzare contro un pungiball, ha il merito di scoccare una stoccata da biliardo dal dischetto.

Pedro 6,5 - Zortea in chiusura è una spina nel fianco per gli sbocchi offensivi, grande spunto in Dal 45’ Noslin 7 - Scappa via a Zortea prima e Lucumi poi, sfilando alle spalle per avventarsi sul tap-in del pareggio. Si butta alle spalle le critiche di Torino e firma il terzo gol stagionale.

Maurizio Sarri 7 - Sfodera la carta Noslin bruciando a suo rischio e pericolo uno slot importante prima dell'intervallo, poi azzecca gli ingressi dei rigoristi infallibili (Nuno Tavares e Dia) nei 4 tentativi su 4 dal dischetto. Campioni in carica di Coppa Italia eliminati, applausi per la Lazio che può sperare ancora per l'Europa. E ora c'è l'Atalanta.

Articoli correlati
Bologna, Italiano: "Ora dovremo far risultati in campionato ed Europa League" Bologna, Italiano: "Ora dovremo far risultati in campionato ed Europa League"
Bologna, Italiano: "Testa ad Europa e campionato, ripartiamo dalla prova di oggi"... Bologna, Italiano: "Testa ad Europa e campionato, ripartiamo dalla prova di oggi"
Lazio, filtra cauto ottimismo in merito alle condizioni di Pedro dopo l'infortunio... Lazio, filtra cauto ottimismo in merito alle condizioni di Pedro dopo l'infortunio
Altre notizie Serie A
Viviano: "Fra infortuni e giocatori sotto livello, il Bologna sta pagando le tre... Viviano: "Fra infortuni e giocatori sotto livello, il Bologna sta pagando le tre competizioni"
Lazio, Noslin: "Felice per il gol e per il passaggio del turno, vogliamo vincere... Lazio, Noslin: "Felice per il gol e per il passaggio del turno, vogliamo vincere la coppa"
Bologna, Italiano: "Ora dovremo far risultati in campionato ed Europa League" Live TMWBologna, Italiano: "Ora dovremo far risultati in campionato ed Europa League"
Lazio, Sarri: "Contento per giocatori e tifosi. Aver creato un gruppo vero dà gusto"... Lazio, Sarri: "Contento per giocatori e tifosi. Aver creato un gruppo vero dà gusto"
Sarri il Comandante: ha impedito alla Lazio di affondare. E la Coppa Italia è un... Sarri il Comandante: ha impedito alla Lazio di affondare. E la Coppa Italia è un obiettivo
Bologna, Italiano: "Testa ad Europa e campionato, ripartiamo dalla prova di oggi"... Bologna, Italiano: "Testa ad Europa e campionato, ripartiamo dalla prova di oggi"
Lazio, filtra cauto ottimismo in merito alle condizioni di Pedro dopo l'infortunio... TMWLazio, filtra cauto ottimismo in merito alle condizioni di Pedro dopo l'infortunio
Lazio, Provedel: "Stiamo ritrovando la quadra. Testa al campionato, poi la semifinale"... Lazio, Provedel: "Stiamo ritrovando la quadra. Testa al campionato, poi la semifinale"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. De Zerbi e Frank le new entry
4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
5 Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi spiego"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Nemmeno la comfort zone rianima il Bologna: Italiano fuori ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni
Immagine top news n.1 Coppa Italia, il tabellone e tutte le indicazioni in vista delle semifinali
Immagine top news n.2 Orsolini tradisce su rigore: Bologna out, la Lazio raggiunge la semifinale di Coppa Italia
Immagine top news n.3 Udinese, Nani: "Davis fortissimo, stupito dalle poche richieste per lui. E' il nostro futuro"
Immagine top news n.4 Parma, Pellegrino ha rinnovato il contratto. Il centravanti ha firmato fino al 2030
Immagine top news n.5 L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
Immagine top news n.6 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.7 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Viviano: "Fra infortuni e giocatori sotto livello, il Bologna sta pagando le tre competizioni"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Noslin: "Felice per il gol e per il passaggio del turno, vogliamo vincere la coppa"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Ora dovremo far risultati in campionato ed Europa League"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri: "Contento per giocatori e tifosi. Aver creato un gruppo vero dà gusto"
Immagine news Serie A n.5 Sarri il Comandante: ha impedito alla Lazio di affondare. E la Coppa Italia è un obiettivo
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Italiano: "Testa ad Europa e campionato, ripartiamo dalla prova di oggi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Reazione da grande squadra, bello avere tanti tifosi al seguito"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi amaro: "Oggi non salvo nessuno, me in primis. Così non si va lontano"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Quando crei così tanto devi vincere, serve cattiveria agonistica"
Immagine news Serie B n.4 Il Bari non va oltre il pari con lo Spezia. Longo: "Serve un pizzico di spregiudicatezza in più"
Immagine news Serie B n.5 L'Avellino cade contro il Frosinone. Ma dal club irpino non ci saranno dichiarazioni post gara
Immagine news Serie B n.6 Avellino, a rischio la panchina di Biancolino: il tecnico si gioca tutto contro il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi match
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari Novara
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…