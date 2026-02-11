Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi"

La vittoria sull'Inter U23 era stata piuttosto decisa, ma la Triestina non è riuscita a dare continuità ai tre punti perché oggi è caduta 4-0 sul campo del Renate. Con il tecnico Geppino Marino che ha così parlato nel post gara: "Oggi basta guardare gli episodi: abbiamo preso due gol su due svarioni difensivi, oltre a quello su palla inattiva a inizio secondo tempo - si legge sui canali ufficiali del club -, siamo stati lenti sulle ribattute e poco attenti nella lettura in diverse situazioni. Quando si schierano tanti giovani c'è il rischio che succeda questo, partendo dal presupposto che sull'1-0 per loro aver segnato quel rigore avrebbe cambiato la partita".

E proprio sul rigore fallito dai suoi: "Il penalty avrebbe scritto un'altra storia, ma vanno segnati, non parliamo di sfortuna. Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi, hanno tenuto la partita viva e con il rigore l'avrebbero cambiata. Purtroppo a volte gira e a volte no, dispiace e mi fa rabbia perché si può anche perdere, ma non la seconda trasferta consecutiva in questo modo".

Chiude proprio su questo aspetto, la difficoltà nel fare punti in trasferta, aspetto che l'allenatore aveva sottolineato anche nell'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "﻿Oggi non c'è stato un problema di atteggiamento, piuttosto episodi che hanno indirizzato la gara. Questa è una squadra che sta rincorrendo dall'inizio dell'anno e quando a questo aggiungi un errore grossolano e vai sotto, hai l'occasione per riprenderla e non la sfrutti, riparti e subito su un calcio d'angolo prendi il secondo, ne risenti. Non ho visto un atteggiamento sbagliato da parte dei ragazzi, ma episodi che hanno incanalato la partita e il risultato largo mi dà molto fastidio, frutto di disattenzioni e appunto di episodi".