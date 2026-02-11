Südtirol, Castori: "Monza fuori categoria, ma l'occasione migliore l'abbiamo avuta noi"

Al termine del match tra Südtirol e Monza, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei tirolesi, Fabrizio Castori.

Il commento sul match.

“Abbiamo fatto una gara di alto livello. Li abbiamo aggrediti fin da subito, con ritmo altissimo e soprattutto li abbiamo lasciati lontani dalla nostra area. Rimane un’ottima prestazione e soprattutto li abbiamo lasciati lontani dalla nostra area. Rimane un’ottima prestazione e soprattutto vedo una crescita generale della squadra, abbiamo un'identità ben precisa".

Il commento sul Monza.

"Il Monza è una corazzata e siamo riusciti a contenerla. L’occasione più grande l’abbiamo avuta noi. Pareggiare con loro è comunque un ottimo risultato, quasi come una vittoria. Al di là di chi affrontiamo, siamo sempre noi. La preparazione della gara col Monza impone testa, aggressione e concentrazione, contro giocatori che forse centrano poco con questa categoria. Noi abbiamo azzeccato la partita. La gara giusta! Loro hanno sofferto".