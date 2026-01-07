CDK inventa, girata di Krstovic: il Bologna non c'è, Atalanta avanti 1-0 all'intervallo

Finisce il primo tempo di Bologna-Atalanta al Dall'Ara con il risultato di 0-1 firmato Nikola Krstovic, grande atteso per l'assenza dell'ultimo minuto di Scamacca: al 37' la girata vincente che conduce i giochi.

Dallinga sbaglia, Dea pericolosa

I ritmi del primo tempo sono stati subito infuocati al Dall’Ara, con sgroppate da un lato all’altro del campo da parte d entrambe, anche se l’Atalanta ha dato maggiori segnali di pericolosità. L’occasione dopo appena 4 giri d’orologio su suggerimento prelibato di Zalewski per Ederson, una palla gol a seguito di un’azione esteticamente pregevole. Pochi istanti dopo, seppur pescato in fuorigioco rivedibile, Krstovic è stato bloccato in uscita da Ravaglia al tentativo di scavetto, ma il Bologna si è ritrovato parecchio schiacciato nella propria metà campo. Con Dallinga e compagni là davanti frenati dalla chiusura della difesa di Palladino. È servita un’azione improvvisa dei padroni di casa, un uno contro uno di Cambiaghi e la palla gol clamorosamente sbagliata da Dallinga superato il quarto d’ora. Praticamente a due passi da Carnesecchi.

CDK disegna, Krstovic la gira in porta

Nella seconda metà di gara le squadre si sono praticamente annullate, uomo su uomo a tutto campo, nonostante qualche squillo rapido della Dea che però non ha concretizzato le azioni generate. È servita l’illuminazione del secondo uomo più in forma tra le fila di Palladino, Charles De Ketelaere, che ha disegnato una palla gol magica per Krstovic solamente da girare in porta per portarsi in vantaggio. L’1-0 al minuto 37 che ha retto fino al termine del primo tempo, con un Bologna piuttosto passivo e remissivo da risollevare nella ripresa.