Verona, Yellu Santiago parte in prestito: giocherà all'Arouca in Portogallo
Il mercato invernale del Verona entra nel vivo. Dopo gli arrivi ufficializzati in data odierna dei giovani brasiliani Arthur Borghi e Isaac, il club gialloblu monitora anche i profili che potrebbero uscire. Detto dell'interesse da parte dell'Atalanta per Giovane, fra i giocatori che potrebbero invece partire in cerca di maggior spazio c'è Yellu Santiago.
Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il classe 2004 partirà con la formula del prestito, per giocare nell'Arouca, in Portogallo. Scuola Valencia, il centrocampista è arrivato in gialloblu in estate, a parametro zero al termine dell'esperienza al Getafe.
In questi primi mesi in Serie A però non ha trovato continuità giocando appena 5 minuti in campionato. Due presenze per lui in Coppa Italia, delle quali una da titolare contro il Venezia. Ricordiamo che è legato agli scaligeri da un contratto fino al 30 giugno 2028.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.