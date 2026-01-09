TMW Inter, buone notizie dall'infermeria verso il Napoli: Frattesi, Darmian e Diouf, il punto

L'Inter si prepara alla sfida in programma domenica sera a San Siro, contro il Napoli. Arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu dal fronte infortunati. Secondo quanto raccolto da TMW infatti il centrocampista Davide Frattesi nell'allenamento di oggi ha svolto metà seduta assieme al resto della squadra e lo ha fatto ad un buon ritmo. Presto dunque il giocatore italiano potrebbe tornare a disposizione dell'allenatore.

Sempre in mediana poi Andy Diouf ha lavorato in gruppo e sarà disponibile per la gara contro gli azzurri di Antonio Conte. Stesso discorso in difesa, per quanto riguarda Matteo Darmian, da considerare a sua volta come recuperato per il big match.