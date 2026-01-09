TMW Juventus, le ultime dall'infermeria: Kelly parzialmente in gruppo, differenziato per Conceicao

Dopo la vittoria convincente raccolta contro il Sassuolo, la Juventus si prepara in vista della gara interna prevista con la Cremonese, lunedì allo Stadium. Arrivano notizie dall'infermeria per la squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto raccolto da TMW infatti oggi Lloyd Kelly ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Francisco Conceicao ha svolto ancora del lavoro differenziato.

Yildiz e compagni sono a caccia di continuità di risultati dopo aver riconquistato il quarto posto, in accoppiata con la Roma. Anche perché il weekend propone lo scontro diretto fra Inter e Napoli al Meazza, con le due squadre che saranno impegnate dunque a togliersi punti a vicenda. Prestando il fianco a possibili ribaltamenti nelle prime posizioni della classifica.

Attualmente la squadra di Spalletti è a quota 36 punti, gli stessi della Roma. Il Napoli dista solamente due lunghezze, mentre il Milan dell'ex Allegri è a +3. L'Inter continua a comandare la vetta della graduatoria con 42 punti. Una distanza che non sembra dunque incolmabile, almeno sulla carta.