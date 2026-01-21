Live TMW Celtic Glasgow, Tounekti: "Eccitato di giocare a Bologna. Dobbiamo iniziare a vincere"

Alla vigilia della gara valevole per la settima giornata della Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Celtic Glasgow - in programma giovedì 22 gennaio, alle ore 18.45, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Sebastian Tounekti. Il centrocampista degli scozzesi ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

18.07 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 18.15

18.46 - A causa del ritardo del volo da Glasgow a Bologna, la conferenza stampa di Sebastian Tounekti inizia 31 minuti dopo l'orario prefissato.

Cosa ne pensa di giocare qui al Dall'Ara?

"Sono super eccitato di giocare qui a Bologna. Ogni volta che posso giocare per il Celtic sono eccitato, soprattutto se posso farlo in Europa".

Come si sente ora?

"Per quanto riguarda me posso dire di star bene. Per quanto riguarda il collettivo penso che siamo sulla strada giusta. Il gruppo c'è e abbiamo solo bisogno di vincere partite e magari possiamo già iniziare domani".

Difficile per voi trovare la concentrazione a causa dei tanti cambi tecnici?

"Sai che quando giochi per il Celtic devi cercare di vincere tutte le partite e quando non lo fai si crea una situazione complicata. Comunque credo che come gruppo siamo forti, dobbiamo solo continuare così perché nelle prossime settimane avremo molte partite per riscattarci".

Domenica ha segnato, pensa che può ripetere quella prestazione anche nelle prossime partite?

"Come giocatore vorrei produrre molti più assist, ma dipende da me anche segnare. Questo fine settimana ho ritrovato il feeling con il gol e vorrei proseguire".

Cosa sta cercando di cambiare nel suo gioco?

"Cerco di allenarmi tanto in settimana, abbiamo un ottimo staff tecnico che ci permette di migliorare anche con video sessioni. Forse devo segnare dei gol più facili: è qualcosa su cui devo lavorare".

19.02 - Termina la conferenza stampa di Sebastian Tounekti.