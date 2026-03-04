Scozia, Celtic espugna Aberdeen e tiene ancora viva la lotta per il titolo
Il Celtic tiene viva la corsa al titolo in Premiership scozzese, espugnando Aberdeen. Finisce 1-2 per le reti di Tierney e Nygren per gli hoops. Con questo successo la squadra di Martin O'Neill si porta a -5 dagli Hearts quando mancano 9 giornate alla fine del torneo. Questa la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
1. Hearts 63
2. Celtic 58
3. Rangers 57
4. Motherwell 53
5. Hibernian 46
6. Falkirk 42
7. Dundee United 33
8. Aberdeen 29
9. Dundee 28
10. St. Mirren 24
11. Kilmarnock 21
12. Livingston 14
MARCATORI
16 reti: Maswanhise (Motherwell)
15 reti: Nygren (Celtic)
12 reti: Braga (Hearts)
11 reti: Shankland (Hearts)
9 reti: Ramalho Chermiti (Rangers)
