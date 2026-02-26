Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Champions archiviata, la Juventus pensa già alla Roma: Spalletti ritrova due pedine

Champions archiviata, la Juventus pensa già alla Roma: Spalletti ritrova due pedineTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:44Serie A
Pierpaolo Matrone

La trasferta dell’Olimpico si avvicina e per la Juventus sarà una partita che peserà parecchio. Contro la Roma, nel match di domenica che vale una fetta importante di quarto posto, i bianconeri dovranno fare a meno di Manuel Locatelli. Il capitano è stato ammonito nell’ultima gara contro il Como e, essendo diffidato, scatterà automaticamente la squalifica.

Un’assenza tutt’altro che marginale. Locatelli è stato uno dei punti fermi della stagione juventina: presente in 36 delle 38 partite ufficiali e praticamente sempre titolare nella gestione di Luciano Spalletti, con la sola eccezione della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. La sua mancanza costringerà l’allenatore a rivedere l’assetto del centrocampo. La soluzione più accreditata porta a Teun Koopmeiners, pronto ad affiancare Khephren Thuram in mezzo al campo.

Spalletti, però, ritroverà almeno due pedine importanti: Andrea Cambiaso e Juan Cabal, entrambi assenti contro il Galatasaray. Cambiaso è destinato a riprendersi una maglia da titolare sulla sinistra, liberando Weston McKennie per un ruolo più avanzato, vicino all’area, come piace al tecnico. In difesa, infine, è pronto a tornare dal primo minuto anche Gleison Bremer, rientrato tra i convocati nell’ultima uscita europea. Un mosaico da ricomporre, in una notte che può pesare tantissimo sulla corsa Champions.

Articoli correlati
Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"... Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"
La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti... La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Roma, massima cautela su Soulé e Dybala. Ma uno dei due con la Juventus ci sarà Roma, massima cautela su Soulé e Dybala. Ma uno dei due con la Juventus ci sarà
Altre notizie Serie A
Al top per chilometri, contrasti e recuperi: così Taylor si è preso il centrocampo... Al top per chilometri, contrasti e recuperi: così Taylor si è preso il centrocampo della Lazio
Resp. settore giovanile Genoa: "All'estero 2008 in Champions, in Italia 2004 in Primavera"... TMWResp. settore giovanile Genoa: "All'estero 2008 in Champions, in Italia 2004 in Primavera"
Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"... Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"
Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Nessuna intenzione di colpire Krstovic... Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Nessuna intenzione di colpire Krstovic per Bensebaini"
La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti... La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Milan, obiettivo Champions e poi rosa da rimpinguare: uno-due centrali, la punta... Milan, obiettivo Champions e poi rosa da rimpinguare: uno-due centrali, la punta e non solo
Roma, massima cautela su Soulé e Dybala. Ma uno dei due con la Juventus ci sarà Roma, massima cautela su Soulé e Dybala. Ma uno dei due con la Juventus ci sarà
Il Milan alle prese con un Pulisic a due facce. E il futuro? Le pretendenti non mancano... Il Milan alle prese con un Pulisic a due facce. E il futuro? Le pretendenti non mancano
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
2 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
5 Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.1 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.2 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.3 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine top news n.5 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine top news n.6 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.7 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Al top per chilometri, contrasti e recuperi: così Taylor si è preso il centrocampo della Lazio
Immagine news Serie A n.2 Resp. settore giovanile Genoa: "All'estero 2008 in Champions, in Italia 2004 in Primavera"
Immagine news Serie A n.3 Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"
Immagine news Serie A n.4 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Nessuna intenzione di colpire Krstovic per Bensebaini"
Immagine news Serie A n.5 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine news Serie A n.6 Milan, obiettivo Champions e poi rosa da rimpinguare: uno-due centrali, la punta e non solo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Immagine news Serie B n.3 Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: “Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno da realizzare”
Immagine news Serie B n.5 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
Immagine news Serie C n.3 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.5 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.6 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…