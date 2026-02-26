Champions archiviata, la Juventus pensa già alla Roma: Spalletti ritrova due pedine

La trasferta dell’Olimpico si avvicina e per la Juventus sarà una partita che peserà parecchio. Contro la Roma, nel match di domenica che vale una fetta importante di quarto posto, i bianconeri dovranno fare a meno di Manuel Locatelli. Il capitano è stato ammonito nell’ultima gara contro il Como e, essendo diffidato, scatterà automaticamente la squalifica.

Un’assenza tutt’altro che marginale. Locatelli è stato uno dei punti fermi della stagione juventina: presente in 36 delle 38 partite ufficiali e praticamente sempre titolare nella gestione di Luciano Spalletti, con la sola eccezione della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. La sua mancanza costringerà l’allenatore a rivedere l’assetto del centrocampo. La soluzione più accreditata porta a Teun Koopmeiners, pronto ad affiancare Khephren Thuram in mezzo al campo.

Spalletti, però, ritroverà almeno due pedine importanti: Andrea Cambiaso e Juan Cabal, entrambi assenti contro il Galatasaray. Cambiaso è destinato a riprendersi una maglia da titolare sulla sinistra, liberando Weston McKennie per un ruolo più avanzato, vicino all’area, come piace al tecnico. In difesa, infine, è pronto a tornare dal primo minuto anche Gleison Bremer, rientrato tra i convocati nell’ultima uscita europea. Un mosaico da ricomporre, in una notte che può pesare tantissimo sulla corsa Champions.