Il Milan alle prese con un Pulisic a due facce. E il futuro? Le pretendenti non mancano

La stagione di Christian Pulisic è stata fin qui un percorso dai due volti, con un epilogo ancora tutto da definire. Nella prima parte dell’annata, tra agosto e dicembre 2025, l’esterno americano è stato il punto di riferimento offensivo del Milan di Massimiliano Allegri. Inseritosi subito nei meccanismi del nuovo tecnico, ha adattato il proprio stile al 3-5-2, modulo inizialmente sperimentale e poi diventato struttura portante della squadra.

Complice l’assenza prolungata di Rafael Leao e il rendimento altalenante di Gimenez e Nkunku, Pulisic si è caricato sulle spalle il peso dell’attacco rossonero, incidendo con continuità tra reti e assist. Nei primi mesi di campionato ha contribuito direttamente a dieci gol, nonostante uno stop di quaranta giorni per un problema alla caviglia. Decisivo anche nel derby d’andata, sembrava aver raggiunto la piena maturità calcistica.

Con il passare delle settimane, però, gli acciacchi fisici – tra cui una fastidiosa borsite – ne hanno limitato brillantezza e precisione sotto porta. L’ultimo centro risale a due mesi fa e diverse occasioni mancate hanno evidenziato un calo di condizione. La fiducia del club resta alta, ma per blindare la Champions e arrivare al meglio al Mondiale estivo, il Milan ha bisogno di ritrovare il miglior Pulisic. E in estate che succederà? Perché nonostante gli acciacchi fisici, lo statunitense ha tanti estimatori in Premier League e anche in Arabia. Il Mondiale, in tal senso, sarà importantissimo, scrive Tuttosport.