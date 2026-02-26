Milan, obiettivo Champions e poi rosa da rimpinguare: uno-due centrali, la punta e non solo

Dodici mesi fa lo scenario era ben diverso. In casa Milan si parlava apertamente di rifondazione, con la dirigenza impegnata nella ricerca di un nuovo direttore sportivo e di un allenatore destinato a raccogliere l’eredità di Sergio Conceiçao, dopo un febbraio disastroso segnato dall’eliminazione ai playoff di Champions League e da tre sconfitte consecutive in campionato che avevano compromesso la corsa al quarto posto. Oggi, invece, il contesto è cambiato radicalmente.

Pur senza arricchire ulteriormente la bacheca – al netto della Supercoppa Italiana conquistata nel gennaio 2025 – il Milan ha trovato una direzione chiara. Con Massimiliano Allegri in panchina, la squadra ha ottimizzato il proprio rendimento, passando dall’ottavo posto dell’ultima Serie A all’attuale seconda posizione. L’obiettivo resta l’ingresso tra le prime quattro, per garantirsi l’accesso diretto alla prossima Champions e programmare con maggiore anticipo – e risorse – il mercato estivo. La recente sconfitta con il Parma ha riportato tutti con i piedi per terra, ma non ha cambiato la rotta.

Non si parla più di smantellare, bensì di aggiungere. La rosa conta solo 19 giocatori di movimento: pochi per affrontare campionato ed Europa. Come si legge sul Corriere dello Sport serviranno cinque o sei innesti, a partire dalla difesa, dove i centrali a disposizione sono appena quattro per la linea a tre. A centrocampo tutto ruota intorno alle scelte di Luka Modrić, mentre Jashari e Ricci rappresentano una base su cui costruire. In attacco, infine, l’estate dovrà portare un numero 9 di livello, dopo il mancato arrivo di Mateta a gennaio. L’idea è chiara: rinforzare senza perdere i pezzi pregiati. Ricostruire, stavolta, non serve.