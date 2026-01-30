Champions, gli incroci ai playoff. Sospiro di sollievo per Dybala. Le top news delle 13

Mattinata ricca di novità tra Europa e mercato. A Nyon è andato in scena il sorteggio dei playoff di Champions League, che ha definito il cammino verso gli ottavi di finale. Inter, Juventus e Atalanta hanno scoperto le rispettive avversarie del doppio confronto: i nerazzurri se la vedranno con il Bodo/Glimt, la Juventus affronterà il Galatasaray, mentre l’Atalanta incrocerà il Borussia Dortmund. L’andata dei playoff è in programma il 17-18 febbraio, il ritorno il 24-25 febbraio.

Buone notizie arrivano invece da Trigoria sul fronte Paulo Dybala. Dopo l’assenza contro il Panathinaikos, gli esami al ginocchio sinistro hanno escluso lesioni: per l’argentino si tratta solo di una lieve infiammazione della capsula laterale. La Roma e Gian Piero Gasperini possono quindi tirare un sospiro di sollievo, con il fantasista che ha già iniziato fisioterapia e lavoro specifico per tornare presto a disposizione.

Sul mercato, il Milan continua a muoversi con decisione. Oltre alla pista Fullkrug, i rossoneri sono vicini a chiudere per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. L’operazione potrebbe essere finalizzata già in questa sessione invernale, ma tutto dipenderà dagli incastri: il club inglese deve prima trovare un sostituto, individuato in Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton, mentre il Milan dovrebbe liberare spazio in attacco. In uscita c’è Christopher Nkunku, seguito con insistenza dal Fenerbahçe, con Domenico Tedesco che spinge per riabbracciarlo dopo l’esperienza comune al Lipsia.

Infine, ufficialità per il Pisa: Filip Stojilkovic è un nuovo attaccante del club toscano. Il club nerazzurro ha depositato il contratto della punta classe 2000, che arriva a titolo definitivo dal Cracovia, rinforzando il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.