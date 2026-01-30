Anche lo Spezia punta Ambrosino: potrebbe arrivare al posto di Soleri

Nonostante nei giorni scorsi fosse praticamente tutto fatto per l’arrivo di Laurs Skjellerup dal Sassuolo ora lo sbarco del danese a Spezia non appare più così certo con il calciatore che si è allontanato visto che la dirigenza ligure sta ragionando sulle varie uscite nel reparto.

Da un lato c’è quel Vanja Vlahovic che dovrebbe tornare all’Atalanta per poi essere girato al Mantova dove ritroverà Modesto in panchina, dall’altra invece c’è il profilo di Edoardo Soleri che potrebbe partire in direzione Sampdoria – con il centrocampista Alessandro Bellemo che farebbe il percorso inverso – e aprirebbe all’arrivo di un altro innesto in avanti.

Come si legge su Il Secolo XIX il direttore sportivo Stefano Melissano avrebbe messo nel mirino quel Giuseppe Ambrosino, in uscita dal Napoli, che piace a mezza Serie B – Cesena, Avellino e Juve Stabia dopo il Venezia – con il giocatore che avrebbe già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora l’accordo con il club partenopeo. L’altro nome è invece quello di Assane Diap del Como, che attualmente è in forza al Cesena in prestito. Il giocatore però ha riportato una lesione al bicipite femorale a metà dicembre, che lo ha escluso anche dalla Coppa d'Africa, che si è protratto oltre le previsioni. Per questo bisognerà capire il suo stato fisico prima di provare l’affondo con i lariani.