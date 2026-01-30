Juventus e Bologna in trattativa: possibile scambio Joao Mario-Holm, il punto

Manovre sulla fascia per Juventus e Bologna. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, bianconeri e rossoblù starebbero discutendo di un possibile scambio sulla destra, che interesserebbe Joao Mario ed Emil Holm.

Il portoghese è da tempo ai margini del progetto tecnico del club bianconero, che nelle ultime ore si è mosso per Brooke Norton-Cuffy: operazione troppo costosa al momento - lo stesso discorso potrebbe valere, secondo quanto risulta, per l’Inter - e così la Juve sta valutando alternative. Tra queste, potrebbe esserci il laterale del Bologna, che si era interessato a Joao Mario in caso di partenza dell’ex Atalanta, richiesto dal Napoli.

Da lì, l’idea di prospettare uno scambio. Al momento le due società stanno cercando di capire se le valutazioni che hanno dei due giocatori siano le stesse, o quantomeno abbastanza vicine da poter trovare un accordo. Poi, si passerebbe a ragionamenti sulla formula, che dovrebbe essere quella del prestito, al massimo con diritto di riscatto se non secco.