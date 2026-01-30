TMW
Cagliari, il terzino Raterink a Villa Stuart per le visite mediche di rito
Il Cagliari è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo. Il terzino olandese Othniël Raterink, classe 2006 e proveniente dal De Graafschap, è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. In base all’esito degli accertamenti, il giovane difensore raggiungerà in serata la società sarda per firmare il contratto.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
