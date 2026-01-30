TMW Cagliari, il terzino Raterink a Villa Stuart per le visite mediche di rito

Il Cagliari è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo. Il terzino olandese Othniël Raterink, classe 2006 e proveniente dal De Graafschap, è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. In base all’esito degli accertamenti, il giovane difensore raggiungerà in serata la società sarda per firmare il contratto.