Champions, il fischietto di Bodo-Juventus sarà Makkelie. A Napoli c'è Marciniak

La Uefa ha reso noti gli arbitri designati per le partite di Champions in programma nella giornata di martedì. Per quanto riguarda le italiane, le prime a scendere in campo saranno Juventus e Napoli, impegnate rispettivamente contro Bodo Glimt e Qarabag. A dirigere la gara dei bianconeri in Norvegia sarà l'olandese Danny Makkelie. Gli assistenti saranno: Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED). Il IV sarà Allard Lindhout (NED), mentre al VAR ci saranno Bram Van Driessche (BEL), coadiuvato da Guillermo Cuadra Fernandez (ESP).

Al Maradona invece ci sarà Szymon Marciniak (POL), fischietto polacco. Gli assistenti saranno: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL). Il IV sarà Wojciech Myc (POL), mentre al VAR ci saranno Paulus van Boekel (NED), coadiuvato da Ivan Bebek (CRO).

Mercoledì sarà poi la volta di Inter e Atalanta. La formazione allenata da Cristian Chivu sarà attesa al Wanda Metropolitano per affrontare l'Atletico Madrid. Palladino farà invece il suo debutto in una gara di Champions sul campo dell'Eintracht Francoforte. Giovedì in campo poi Roma e Bologna per le rispettive gare di Europa League contro Midtjylland e Salisburgo, mentre la Fiorentina se la vedrà contro l'AEK Atene in Conference.