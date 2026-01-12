Pisa scatenato sul mercato: dopo Durosinmi e Bozhinov pronto un altro tris di acquisti

Il Pisa è tra le squadre più attive della Serie A in queste prime due settimane di sessione invernale di calciomercato. La dirigenza lavora costantemente per mettere a disposizione di Alberto Gilardino i rinforzi necessari per andare a caccia della salvezza. Al momento la squadra si trova all'ultimo posto del campionato insieme all'Hellas Verona (che però ha una gara in meno) e non vince dallo scorso 7 novembre.

I primi due acquisti sono già stati definiti: si trattano di Rafiu Durosinmi, attaccante nigeriano arrivato dal Viktoria Plzen, club della Repubblica Ceca, per un affare a titolo definitivo da 10 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus, e di Rosen Bozhinov, duttile difensore bulgaro classe 2005 che arriverà dal Royal Antwerp per 5 milioni di euro.

Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport il club toscano punta a chiudere per il centrocampista Tsawa dello Zurigo e l’esterno mancino Onal del Nec Nijmegen, cercato anche dal Besiktas; mentre in avanti piace Tengstedt, ora al Feyenoord, che tornerebbe volentieri in Italia dopo l’esperienza al Verona.