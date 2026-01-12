Elmas, il Napoli ha (di nuovo) indovinato il jolly: la cifra per il riscatto è già fissata

Nella stagione del terzo Scudetto Eljif Elmas fu il terzo miglior marcatore del Napoli in campionato pur non essendo un titolare. Utilizzato da Luciano Spalletti un po' come vice Kvaratskhelia e un po' come tuttofare in mezzo al campo, il centrocampista macedone in quell'annata si ritagliò un ruolo di jolly che a conti fatti si rivelò preziosissimo in una Serie A che vide il Napoli prendere il largo fin dalle prime settimane. Molto diversa dall'ultima, ma anche da quella in corso. Al termine di quell'annata Elmas espressa il desiderio di provare una nuova avventura, il trasferimento si concretizzerà solo nel successivo dicembre, ma il Red Bull Lipsia si rivelerà presto una scelta sbagliata. Poche presenze, pochissimi minuti nemmeno un gol in un anno solare.

Per questo motivo Elmas volato in Germania per ritagliarsi un ruolo da protagonista un anno dopo è tornato in Italia per vestire la maglia del Torino. In granata l'impatto è stato di quelli positivi, ha disputato un ottimo girone di ritorno. Ma il riscatto fissato a 17 milioni di euro è risultato a conti fatti troppo alto per la società del presidente Cairo che al termine dell'ultima stagione ha deciso di rispedirlo al mittente.

Elmas dalla scorsa estate è tornato a vestire la maglia del Napoli e lo sta facendo con un ruolo non troppo diverso da quello avuto la prima volta. Protagonista ieri di un'ottima prestazione contro l'Inter, dell'assist per il primo gol di McTominay, il centrocampista macedone classe '99 è tornato a Napoli in estate perché considerato la migliore occasione possibile quando ad agosto, dopo l'infortunio di Lukaku, De Laurentiis doveva destinare tutto il restante budget sul centravanti. Elmas a differenza di altri profili era una occasione da poter cogliere a titolo temporaneo, un affare che Manna ha messo in piedi e poi chiuso nel giro di pochi giorni.

Il Napoli che la prima volta lo acquistò dal Fenerbahce per quasi 18 milioni di euro nel gennaio 2024 l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In estate, un anno e otto mesi dopo quella cessione, ha trovato l'accordo col club tedesco per un prestito oneroso sborsando due milioni di euro. Nell'accordo però è stato fissato anche un diritto di riscatto: a fine stagione il club campione d'Italia avrà la possibilità di riacquistare il suo cartellino per la stessa cifra che il Lipsia aveva concordato col Torino, ovvero 17 milioni di euro.