Cagliari, Nicolussi Caviglia o Lovric in mediana. In attacco duello col Genoa per Zapata

Il Cagliari continua a lavorare per Hans Nicolussi Caviglia. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale c'è ancora distanza tra l'offerta dei sardi e la richiesta del Venezia, proprietario del cartellino del centrocampista attualmente in prestito alla Fiorentina. Il giocatore, dal canto suo, ha già dato la sua disponibilità al club rossoblù, affascinato dalle idee di gioco di mister Pisacane e determinato a ritagliarsi maggiore spazio rispetto a quello ottenuto finora in maglia viola (in questa stagione per l'ex Juve si contano 16 presenze con un assist e 967 minuti giocati).

La fase di riflessione del Cagliari - aggiunge il medesimo quotidiano - potrebbe convincere i lagunari ad abbassare la loro richiesta per Nicolussi Caviglia, dopo il no alla prima offerta di prestito oneroso per 500.000 euro e diritto di riscatto, trasformabile in obbligo per una cifra tra i 4 e i 5 milioni. L'alternativa, e non è una novità, è il solito Sandri Lovric dell'Udinese.

Manovre anche in attacco per la società del presidente Tommaso Giulini. I rossoblù pensano a Duvan Zapata del Torino, seguito anche dal Genoa, ma l'alto ingaggio del bomber colombiano spaventa non poco le squadre interessate a rilevarlo durante il mercato di riparazione.