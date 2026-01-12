Serie B, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori dopo il primo giro di boa

Con la giornata di ieri, domenica 11 gennaio, è andata definitivamente in archivio la 19ª giornata del campionato di Serie B, ultima del girone di andata: primo giro di boa quindi concluso per la categoria cadetta, con una prima classifica marcatori che ha dato un primo bilancio. E se da un lato il Frosinone è campione di inverno, ecco dell'altro lo scettro, per questa prima parte di stagione, lo prende l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che non solo è in vetta ma è anche l'unico calciatore del torneo cadetto ad aver toccato e superato il muro delle 10 reti. .

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati

12 gol: Pohjanpalo (2; Palermo)

9 gol: Coda (3; Sampdoria), Gliozzi (6; Modena)

8 gol: Adorante (3; Venezia)

7 gol: Bortolussi (3; Padova), Ghedjemis (Frosinone)

6 gol: Abiuso (Carrarese), Biasci (Avellino), Cissè (Catanzaro), Koutsoupias (Frosinone), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella), Yeboah (2; Venezia)

5 gol: Candellone (1; Juve Stabia), Di Nardo (Pescara), Iemmello (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Olzer (Pescara), Popov (Empoli), Raimondo (Frosinone), Ruocco (1; Mantova)

4 gol: Birindelli (Monza), Blesa (Cesena), Bracaglia (Frosinone), Calò (1; Frosinone), Ciervo (Cesena), Franzoni (3; Entella), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Portanova (Reggiana)

3 gol: Alvarez (Monza), Antonini (Catanzaro), Artistico (Spezia), Busio (1; Venezia), Carissoni (Juve Stabia), Ceesay (Empoli), Corazza (Pescara), Dany Mota (Monza), Debenedetti (Entella), Frabotta (Cesena), Gytkjaer (Bari), Izzo (Monza), Le Douaron (Palermo), Lapadula (Spezia), T. Marras (Mantova), Meazzi (Pescara), Mendes (Modena), Nasti (Empoli), Novakovich (Reggiana), Odogwu (SudTirol), Olivieri (Pescara), Pecorino (SudTirol), Pellegri (Empoli), Pittarello (1; Catanzaro), Reinhart (Reggiana), Segre (Palermo), Tavsan (Reggiana)

2 gol: Aurelio (Spezia), Azzi (Monza), Bellich (Juve Stabia), Bozzolan (Reggiana), Cacciamani (Juve Stabia), Casas (Venezia), Correia (Juve Stabia), Di Serio (Spezia), Depaoli (Sampdoria), Distefano (Carrarese), Doumbia (Venezia), Fila (Venezia), Fiori (Mantova), Finotto (Carrarese), Girma (Reggiana), Guarino (Empoli), Hasa (Carrarese), Hainaut (Venezia), Henderson (Sampdoria), Ioannou (Sampdoria), Kike Perez (Venezia), Kofler (SudTirol), Kvernadze (Frosinone), Lambourde (Reggiana), Lasagna (Padova), Martini (SudTirol), Maistro (Juve Stabia), Nieling (Modena), A. Palumbo (Palermo), M. Palumbo (Avellino), Petagna (Monza), Pontisso (Catanzaro), Ravanelli (Monza), Russo (Avellino), F. Sgarbi (Padova), Simic (Avellino), Svoboda (Venezia), Tonoli (Modena), Varas (Padova), Verreth (Bari), Vlahovic (Spezia), Zanon (Carrarese), Zilli (Frosinone)

1 gol: Adamo (Cesena/Spezia), Alesi (Catanzaro), Artioli (Mantova), Baldè (Monza), Bani (Palermo), Barak (Sampdoria), Bariti (Entella), Bastoni (Cesena), Bellomo (1; Bari), Berti (Cesena), Beruatto (Spezia), Besaggio (Avellino), Bisoli (Cesena), Bjarkason (Venezia), Brighenti (Catanzaro), Brunori (Palermo/Sampdoria), Buonaiuto (Padova), Buso (Catanzaro), Calvani (Frosinone), Capellini (Pescara), Carboni (Monza), Casiraghi (SudTirol), Cassandro (Catanzaro), Castagnetti (Cesena), Castrovilli (Bari), Ceccaroni (Palermo), Cella (Mantova), Cerri (Bari), Cicconi (1; Carrarese), Colpani (Monza), Compagnon (Venezia), Conti (Sampdoria), Coulibaly (SudTirol), Crespi (Avellino), Cuni (Sampdoria), De Pieri (Juve Stabia/Bari), Delli Carri (Monza), Di Mariano (Modena), Dagasso (Pescara), Defrel (Modena), Diakite (Palermo), Dickmann (Avellino), Dorval (Bari), Duncan (Venezia), El Kaouakibi (SudTirol), Elia (Empoli), Esposito (1; Spezia/Sampdoria), Faedo (Padova), Favasuli (Catanzaro), Franzoni (Entella), Fumagalli (Virtus Entella), Fusi (Padova), Gabrielloni (Juve Stabia), Giorgini (Juve Stabia), Gomes (Palermo), Gondo (1; Reggiana), Grosso (Frosinone), Harder (Padova), Ilie (Empoli), Illanes (Carrarese), Insigne (1; Avellino), Karic (Virtus Entella), Keita Balde (Monza), Korac (Venezia), Kouda (Spezia), Kumi (Avellino), Lescano (Avellino), Maggiore (Bari), Mangraviti (Cesena), Marchizza (Frosinone), Marconi (Virtus Entella), Maric (Monz), M. Marras (Reggiana), Merola (Pescara), Massolin (Modena), Missori (Avellino), Monterisi (Frosinone), Mosti (Juve Stabia), Obiang (Monza), A. Oyono (Frosinone), Pafundi (Sampdoria), Perrotta (Padova), Ranocchia (Palermo), Rover (Reggiana), Rubino (Carrarese), Ruggeri (Carrarese), Ruggero (Juve Stabia), Santoro (Modena), Saporiti (Empoli), Seghetti (Padova), Sersanti (Modena), L. Sgarbi (Pescara), Soleri (Spezia), Sounas (Avellino), Tonin (Pescara), Tronchin (SudTirol), Tutino (Avellino), Vergani (Frosinone), Verrengia (Catanzaro), Vignali (Spezia), Yepes (Empoli), Zampano (Modena), Zanimacchia (Modena), Zaro (Cesena), Zuelli (Carrarese)