Inter, Calhanoglu: "Fa male non aver portato a casa i tre punti. Ma andiamo avanti insieme"

Pareggio casalingo e tanto spettacolo. A San Siro l'Inter di Cristian Chivu pareggia per 2-2 contro il Napoli di Antonio Conte al termine di un match con tanti ribaltamenti di fronte. Un punto che prosegue la striscia positiva e mantiene invariate le gerarchie in vetta alla classifica con Roma e Napoli che sono separate dalla capolista da quattro punti mentre il Milan è secondo a quota tre.

Fra i protagonisti del match c'è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter, autore del momentaneo 2-1 ad un quarto d'ora dalla fine, ha commentato la partita con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram: "Andare in vantaggio due volte e non portare a casa tutti e tre i punti fa male. Ma continuiamo ad andare avanti insieme. Avanti il prossimo".