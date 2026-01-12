Ferretti sul CorrSport: "Svilar indossa il numero 99 della Roma perché vale due centravanti"

Il giornalista Mimmo Ferretti dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport all'ennesima grande prestazione di Mile Svilar con la maglia della Roma, definito non a caso da mister Gasperini al livello di un bomber da 25 reti. Questo un estratto della sua analisi per il quotidiano:

"C’è davvero qualcuno che pensa che l’uscita di Gian Piero Gasperini su Svilar sia stata casuale? Nooo? Ah, ecco... Perché GPG non perde alcuna occasione per sottolineare/ricordare che lui un bomber da 25 gol non ce l’ha. E, allora, via libera con gli elogi (meritati, ovviamente) a chi non subendo reti sta tenendo in piedi la baracca. Bomber Svilar, appunto. Che, non a caso, indossa la maglia numero 99 perché vale due centravanti".

Ferretti ha poi proseguito così: "Svilar è, numeri alla mano, il miglior portiere del campionato, 12 gol al passivo. Grazie anche a 9 clean sheet: bene no? Contro il Sassuolo, sabato sera, un’altra prestazione da bomber vero, una di quelle che ti regalano punti ma con una variazione sul tema: di solito, la Roma va in vantaggio e - grazie anche a Mile - non becca gol e porta a casa la vittoria; contro Grosso & Matic, invece, Svilar ha tirato giù la saracinesca, ha inchiodato il punteggio sul pari e questo ha consentito poi al gruppo di GPG di sfruttare a dovere il vantaggio".