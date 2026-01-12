Il Torino blinda il suo 'mini-Leao' Njie: respinti gli assalti di Eredivisie e mezza Serie B

Gianluca Petrachi ha deciso di portare una nuova filosofia nel Torino, volendo puntare con più insistenza con i giovani. Per questo motivo, scrive oggi Tuttosport, i granata hanno respinto con forza gli assalti provenienti da mezza Serie B e da un paio di club dell’Eredivisie per Alieu Njie.

Come riferisce il quotidiano, diverse squadre si sarebbero mosse per avere in prestito l'esterno offensivo ma il Torino non vuole privarsene, visto che nelle ultime partite Marco Baroni lo sta coinvolgendo sempre più nelle rotazioni, dandogli fiducia, minutaggio e continuità. Un suggerimento dall’alto messo in pratica con buoni risultati come testimonia il gol segnato settimana scorsa sul campo del Verona e il positivo spezzone disputato sabato a Bergamo. Lampi di qualità sui quali vale la pena di insistere e investire.

Dalle big in lizza per la promozione in Serie A come il Frosinone o il Monza, passando a formazioni specializzate nella valorizzazione dei giovani quali la Juve Stabia o la Reggiana fino a squadre in lizza per la permanenza in categoria tipo lo Spezia e il Sudtirol. Tutte murate con la medesima motivazione: Njie non si tocca; perché rappresenta un punto fermo del Torino per il presente e soprattutto in chiave futura.