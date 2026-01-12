Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Torino blinda il suo 'mini-Leao' Njie: respinti gli assalti di Eredivisie e mezza Serie B

Il Torino blinda il suo 'mini-Leao' Njie: respinti gli assalti di Eredivisie e mezza Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:23Serie A
Niccolò Righi

Gianluca Petrachi ha deciso di portare una nuova filosofia nel Torino, volendo puntare con più insistenza con i giovani. Per questo motivo, scrive oggi Tuttosport, i granata hanno respinto con forza gli assalti provenienti da mezza Serie B e da un paio di club dell’Eredivisie per Alieu Njie.

Come riferisce il quotidiano, diverse squadre si sarebbero mosse per avere in prestito l'esterno offensivo ma il Torino non vuole privarsene, visto che nelle ultime partite Marco Baroni lo sta coinvolgendo sempre più nelle rotazioni, dandogli fiducia, minutaggio e continuità. Un suggerimento dall’alto messo in pratica con buoni risultati come testimonia il gol segnato settimana scorsa sul campo del Verona e il positivo spezzone disputato sabato a Bergamo. Lampi di qualità sui quali vale la pena di insistere e investire.

Dalle big in lizza per la promozione in Serie A come il Frosinone o il Monza, passando a formazioni specializzate nella valorizzazione dei giovani quali la Juve Stabia o la Reggiana fino a squadre in lizza per la permanenza in categoria tipo lo Spezia e il Sudtirol. Tutte murate con la medesima motivazione: Njie non si tocca; perché rappresenta un punto fermo del Torino per il presente e soprattutto in chiave futura.

Articoli correlati
Torino, Simeone: "Sto attraversando un bel momento, ma c'è da migliorare e le sfide... Torino, Simeone: "Sto attraversando un bel momento, ma c'è da migliorare e le sfide mi caricano"
Torino, Njie: "Grande felicità per aver sfruttato l'occasione, bene per me e la squadra"... Torino, Njie: "Grande felicità per aver sfruttato l'occasione, bene per me e la squadra"
Torino, c'è il rinnovo di Njie: ecco il comunicato del club con tutti i dettagli Torino, c'è il rinnovo di Njie: ecco il comunicato del club con tutti i dettagli
Altre notizie Serie A
Cagliari, Nicolussi Caviglia o Lovric in mediana. In attacco duello col Genoa per... Cagliari, Nicolussi Caviglia o Lovric in mediana. In attacco duello col Genoa per Zapata
Il Torino vuole rinforzarsi in difesa: Petrachi spinge per Ricardo ma non molla Marianucci... Il Torino vuole rinforzarsi in difesa: Petrachi spinge per Ricardo ma non molla Marianucci
Elmas, il Napoli ha (di nuovo) indovinato il jolly: la cifra per il riscatto è già... Elmas, il Napoli ha (di nuovo) indovinato il jolly: la cifra per il riscatto è già fissata
Ferretti sul CorrSport: "Svilar indossa il numero 99 della Roma perché vale due centravanti"... Ferretti sul CorrSport: "Svilar indossa il numero 99 della Roma perché vale due centravanti"
Il Torino blinda il suo 'mini-Leao' Njie: respinti gli assalti di Eredivisie e mezza... Il Torino blinda il suo 'mini-Leao' Njie: respinti gli assalti di Eredivisie e mezza Serie B
Ottavio Bianchi: "McTominay avrebbe giocato anche nel mio Napoli. Con l'Inter gara... Ottavio Bianchi: "McTominay avrebbe giocato anche nel mio Napoli. Con l'Inter gara da Premier"
Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"... TMWBalotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Cesari: "Rigore per l'Inter codificato dal regolamento. Conte prenderà minimo 2 giornate"... Cesari: "Rigore per l'Inter codificato dal regolamento. Conte prenderà minimo 2 giornate"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
2 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
3 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Immagine top news n.1 McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagato
Immagine top news n.2 La battuta di Allegri a Nkunku e il richiamo chiaro (e forte) alla squadra
Immagine top news n.3 Inter-Napoli, 2-2 di fuoco a San Siro. Lo scudetto sembra una corsa a due
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti conferma David e sogna il ritorno di Chiesa
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
Immagine top news n.6 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
Immagine top news n.7 L'Inter brilla ma balla in difesa e non batte il Napoli. Allungo fallito, Chivu però vede positivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Torino vuole rinforzarsi in difesa: Petrachi spinge per Ricardo ma non molla Marianucci
Immagine news Serie A n.2 Elmas, il Napoli ha (di nuovo) indovinato il jolly: la cifra per il riscatto è già fissata
Immagine news Serie A n.3 Ferretti sul CorrSport: "Svilar indossa il numero 99 della Roma perché vale due centravanti"
Immagine news Serie A n.4 Il Torino blinda il suo 'mini-Leao' Njie: respinti gli assalti di Eredivisie e mezza Serie B
Immagine news Serie A n.5 Ottavio Bianchi: "McTominay avrebbe giocato anche nel mio Napoli. Con l'Inter gara da Premier"
Immagine news Serie A n.6 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, è crisi aperta: ma è confermata la piena fiducia a mister Banchieri. La nota del club
Immagine news Serie C n.2 Il Sorrento lavora alle uscite: Bolsius può partire. Cedibili anche Piras e Russo
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Arechi deserto e zero volti nuovi: i tifosi invocano investimenti, vetta a -7
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, in arrivo Molina dal Siracusa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Serie C, oggi si completa la 21ª giornata: in campo Giugliano-Picerno e Salernitana-Cosenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)