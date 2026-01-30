TMW Torino, ecco il sostituto di Asllani: visite mediche in corso per Prati

Il Torino piazza un colpo per rinforzare il centrocampo in questo finale di mercato invernale. Il club granata ha infatti definito l’arrivo di Matteo Prati, individuato come il profilo ideale per completare la mediana a disposizione dello staff tecnico.

Come raccolto da TMW, il centrocampista è già arrivato nel capoluogo piemontese e in queste ore sta svolgendo le visite mediche presso l’Istituto di Medicina dello Sport, situato all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’iter sanitario, sono attese le firme che renderanno ufficiale l’operazione.