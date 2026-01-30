Incontro in corso tra Fenerbahce e Atalanta per Lookman: pronta un'offerta alla Dea

Il Fenerbahce non molla Ademola Lookman. Nonostante le resistenze da parte dell'Atalanta, secondo quanto riportato da Sky Sport, i turchi hanno continuano a forzare la mano con la Dea e in questo momento è in corso un meeting per capire se ci sono margini per finalizzare l'operazione. La volontà da parte del club di Istanbul è quella di presentare un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, poi la palla passerà ai nerazzurri.

In estate l'esterno offensivo è stato vicinissimo a lasciare i bergamaschi, con l'Inter che voleva acquistarlo a tutti i costi. In quel caso la società orobica fece muro, insistendo con la loro richiesta iniziale e non piegandosi neanche davanti alla decisione del calciatore di disertare gli allenamenti a Zingonia. Il caso poi è rientrato, ma adesso potrebbe davvero essere la volta buona che cambi maglia.

In carriera il classe '97 vanta 137 presenze e 55 gol con l'Atalanta, 49 gettoni e 12 reti con il Charlton, 48 sfide e 4 centri con l'Everton, 42 match e 8 gol con il Leicester, 35 partite e 4 reti con il Fulham, 24 apparizioni e 5 centri con il Lipsia e 2 gare e 2 gol con l'Under 23 dei Toffees. Inoltre è sceso in campo 41 volte con la Nigeria, segnando 11 reti.