Non solo Adeyemi e Bellingham Jr: Atalanta di fronte al Muro Giallo del Dortmund al playoff

La pescata peggiore, per l'Atalanta di Raffaele Palladino. La Dea è infatti stata sorteggiato contro quel Borussia Dortmund che è probabilmente la squadra di seconda fascia con maggiore qualità, sulla carta ovviamente. Ma l'Inter, nell'ultima gara della League Phase, ha dimostrato che anche in Germania al cospetto del Muro Giallo l'impresa è possibile.

Come sta andando in campionato?

Reduce da un ottimo momento di forma in Bundesliga, con tre vittorie filate contro Werder Brema, St. Pauli e Union Berlino, i gialloneri sono nella "consueta" posizione di classifica alle spalle dello schiacciasassi Bayern Monaco. Un secondo posto a 8 punti dalla vetta, con 6 punti di margine per quel che riguarda il piazzamento Champions. Se a livello di produzione offensiva la squadra di Kovac poteva fare meglio, la fase difensiva sembra essere ad ottimo livello, come dimostrano i soli 17 gol subiti che la rendono la seconda miglior difesa dietro i bavaresi.

La stella

Al solito sono tanti i giocatori di talento e personalità all'interno della rosa giallonera. Ma in questi mesi Karim Adeyemi, al netto di qualche problemino fisico, sembra aver raggiunto un livello prestazionale alto e soprattutto continuativo. Seguito a lungo anche da italiane come Juventus e Napoli, è lui il pericolo pubblico numero uno per l'Atalanta. In stagione ha realizzato 7 gol e 4 assist

L’allenatore

Arrivato in corso la scorsa stagione, alla fine di gennaio 2025, Niko Kovac ha disegnato la sua squadra con un 3-4-2-1 compatto e dinamico, con una difesa ben organizzata e tanta qualità dalla cintola in su. In totale sono 55 le panchine coi gialloneri, con 31 vittorie, 13 pareggi e solo 11 sconfitte.

La formazione tipo

(3-4-2-1): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Sule; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

I precedenti con le italiane

L'elenco delle sfide contro le italiane è ovviamente lunghissimo, con l'ultimo incrocio che è appunto quello contro l'Inter, coi nerazzurri usciti vincitori dal Signal Iduna Park per 2-0. Con l'Atalanta non sarà un inedito: nel 2017/2018 ci fu il doppio scontro in Europa League, con un pareggio per 1-1 e un successo tedesco per 3-2. In totale sono 42 le partite giocate dai gialloneri contro le italiane, con un bilancio di 12 vittorie, 8 pareggi e 22 successi nostrani.