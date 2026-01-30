Stasera Lazio-Genoa, i convocati di Sarri: c'è Maldini, assente Romagnoli
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Genoa (ore 20:45). C'è il neo acquisto Daniel Maldini, assente invece Alessio Romagnoli, al centro di un'intricata trattativa di mercato con l'Al Sadd.
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
